Власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на границе с Беларусью. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак.

«На границе с Беларусью появится новый солидный забор высотой 2,5 метра», — сказал он. По его словам, также «больше солдат будут оказывать помощь пограничной охране».

В ближайшее время Блащак планирует представить детали дальнейшего участия армии в охране границ. Сейчас задействовано около 1 тыс. военных.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Беларуси в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.(ТАСС)