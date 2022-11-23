Польша решила отправить в 50 стран Европейского союза, Североатлантического альянса и Совета Европы ноты с разъяснением причин и оснований требования от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика.

Польский дипломат возглавил группу экспертов, занимающихся составлением отчета о потерях страны в военное время.

«Мы приняли решение, что следует проинформировать наших партнеров из ЕС, НАТО, а также Совета Европы о польской позиции, юридических, практических и моральных основаниях направления нашей ноты Германии», — обратил внимание Муларчик.

Точное число стран, куда из Варшавы выслали ноты о компенсациях, не приводится.

Также дипломат сказал, что Польша еще не получила ответ на ноту, направленную по соответствующему вопросу в начале октября в немецкий МИД.