Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если в числе гарантов будут также США, заявил вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.

«Если бы это были серьезные гарантии, то есть с участием Соединенных Штатов, а также других крупных европейских государств, то я не вижу здесь никаких противопоказаний», — сказал Качиньский, отвечая на вопрос, готова ли Польша войти в число гарантов безопасности на Украине.

Ранее член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киев видит гарантами безопасности страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.