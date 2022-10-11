Бессмысленная и бесполезная жестокость. Именно так, если вкратце, можно прокомментировать итоги российских ракетных ударов по Киеву и иным украинским городам. Уже подсчитано, что с 8 до 10 утра было выпущено 83 ракеты и 24 дрона на общую сумму свыше 500 миллионов долларов. Достоверно известно об 11 убитых и 87 раненых, половина из них – киевляне.

Безусловно, давая согласие на проведение такой карательной акции, президент России Владимир Путин преследовал несколько целей. Во-первых, он вынужден был как-то нивелировать последствия поражений российской армии в Харьковском и Херсонском направлениях, где ВСУ очень успешно проводят контрнаступательные действия. Российские пропагандисты разного уровня который день истерили по поводу этих поражений, требуя «начать воевать по-настоящему».

Иными словами, они требовали нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам. Учитывая то, что российские пропагандисты и слова не говорят без согласования со своими кураторами, очевидной становится осознанность этой информационной подготовки россиян к тому, что произошло в понедельник. Россиян подготавливали к необходимости испытывать чувство гордости за совершаемые их страной чудовищные преступления.

Второй целью было сломить украинский народ, устрашить его, вызвать недовольство собственной властью. Поэтому в социальных сетях появилось большое количество откровенного пропагандистского мусора. Суть всех этих постов, тиражируемых интернет-ботами, была очевидна — распространение информации в стиле «все пропало» или «нас предали». «Уши» российской стороны тут были видны издалека. Поэтому и тут «опять двойка».

Сломить украинцев, соответственно, тоже не получилось. Они лишь еще больше сплотились и озлобились. В метро они пели песни, в бомбоубежищах делились едой и водой. Все это, увы, уже привычные будни жителей страны, против которой восьмой месяц подряд воюет «вторая армия мира». Что получается? Что и эта цель не была россиянами достигнута.

Что, замечу, снова доказывает полное непонимание Кремлем того, против кого они пошли воевать. Кремлевские стратеги ориентировались на модель поведения своих, давно уже запуганных и готовых терпеть любые преступления власти, сограждан. Украинцы же — совсем иные. И не понимать этого, не учитывать это — огромная ошибка и глупость со стороны тех, кто принял решение о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Впрочем, это не первая и не последняя их ошибка. Целью ракетных обстрелов украинских городов в понедельник и вторник было еще и выведение из строя всей жизненно важной инфраструктуры. Так вот и этой цели россиянам достичь не удалось. Практически по всей территории Украины уже восстановлен доступ к сети интернет. Энергоснабжение в ряде областей осуществляется с перебоями, но фактически — восстановлено.

Да, как сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, с 11 октября страна прекращает экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Сделано это для стабилизации собственной энергосистемы. Напомню, что электроэнергия, которую Украина экспортировала после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.

Но, произошло то, что произошло и в итоге Украина быстро и эффективно нивелировала последствия российских ракетных ударов.Что мы получаем в сухом остатке? Нулевую эффективность российской карательной акции. Посредством которой никак не удалось изменить ситуацию на поле боя, сломить и устрашить украинцев, разрушить энергетическую систему Украины. При этом, важно понимать и то, какой ценой была проведена эта российская акция устрашения.

«Итак. Х-101, Х-55, КР «Калибр», РСЗО «Торнадо-С», ЗРК С-300, Shahed-136… Всё это было использовано по Украине. Ничего не смущает? Верно, дичайшая солянка из всего того, что прилетело. Например, по Украине было выпущено 14 КР «Калибр», при том, что одновременный залп всей группировки Черноморской флотилии РФ более 30 ракет. Почему было выпущено только 14, а не все? Почему этих пусков не последовало позже? Аналогично и в отношении остальной номенклатуры ракет. Создаётся впечатление, что они собрали всё по сусекам и направили в Украину. Впечатление или факт? «, — такими вопросами на своей странице в Фейсбук задался военный и политический эксперт Александр Коваленко.

Он напомнил, что 24 февраля Россия нанесла за сутки по территории Украины более 160 ракетных ударов крылатыми и баллистическими ракетами. В последующие дни интенсивность была не меньше. А сегодняшний обещанный Апокалипсис сложно назвать таковым. По его мнению, Россия сейчас лишь показала, что она использует для устрашения украинцев то, что у неё осталось на 8-й месяц войны. Она не показала мощь и силу, а своё отчаяние и загнанность. И это правильный вывод. Потому, что стоимость ракет, выпущенных РФ в понедельник по Украине превысила 500 миллионов долларов. Это колоссальная сумма при нулевой эффективности. Если, конечно, под «эффективностью» акции устрашения не подразумевать людоедскую радость российских пропагандистов.