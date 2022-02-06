Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) проводит конкурс среди блогеров и инфлюенсеров. Цель – обратить внимание молодого поколения на пагубную зависимость от наркотиков и усиление антинаркотической пропаганды.

Как сообщает #, популярным в Интернете людям предложено создать контент, который в емкой, доступной и понятной форме отражал бы одну или несколько тем конкурса: «Наркотики и психотропные вещества разрушают здоровье и психику человека», «Наркотики не снимают стресс и не решают проблемы», «Наркотики разрушают жизнь», «Наркотики – это разбитая семья», «Наркомания – трагедия семьи, а не одного человека» и др.

Выступить на эту и другие темы участники проекта могут с помощью создания короткометражных фильмов, фотографий, песен и клипов.

Победители будут определены в следующих номинациях: «Лучший короткометражный фильм», «Лучшая фотография » и «Лучшая песня (клип)».

Каждый автор может участвовать в конкурсе только в одной из трех номинации, при этом все конкурсные материалы должны быть новые, ранее нигде не демонстрировавшиеся..

Участники должны поделиться конкурсной работой на своей странице в соцсети и сопроводить контент тегами организаторов и хештегами: #narkotikəyoxdeyək #narkotikləmübarizədəpolisədəstəkolaq #narkotikmüsabiqə

Лучшие работы определят сами пользователи: авторы, набравшие за свои публикации наибольшее количество «лайков» будут объявлены победителями. В каждой из трех категорий предусмотрены 1, 2 и 3 места, за которые их обладатели получат 1000, 500 и 300 AZN соответственно.