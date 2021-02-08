Политолог: Чтобы покончить с гнетущим положением, армянскому обществу надо начинать с себя

15-30% населения Армении страдают от посттравматических стрессов после войны, заявил в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян. Он отметил, что правительство окажет населению необходимую психологическую поддержку, соответствующую программу по которой правительство одобрило в ходе заседания.

Но мало того, как сказал журналистам главный уполномоченный (комиссар) Армении по делам диаспоры Заре Синанян, он ожидает, что «в краткосрочном плане в Армении будет наблюдаться отток населения». В этой связи он пояснил, что подобные тенденции будут обусловлены упадническими настроениями населения, вызванными негативными последствиями войны.

Насчет «краткосрочности» вопрос весьма спорный. Известно, что и без войны Армения ежегодно теряла граждан тысячами — за счет уезжающих за рубеж численность населения республики неуклонно таяла. Чего же можно ждать теперь, тем более на фоне того, что четверть или треть населения Армении стала испытывать психологические нарушения, вызванные войной? Уж явно роста населения ждать не придется. И на таком фоне разного рода реваншистские заявления из уст армянских политиков звучат особенно фантастически. Какие реальные последствия ждут Армению, исходя из информации озвученной Пилояном и Синаняном?

Ситуацию прокомментировал # известный политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Обстановка в Армении действительно очень тревожная и трагичная, потому что страна проиграла в игре, где ставкой были территориальные приобретения. И сейчас у многих жителей этой страны, которые находились под мощным прессингом тотальной националистической пропаганды, ненависти в отношении турок и азербайджанцев, наблюдается острый кризис. Он действительно посттравматический и требует к себе особого внимания. Но это забота армянского общества и, в первую очередь, его политической элиты, которая должна сделать необходимые выводы из сложившегося положения и отказаться от реваншизма.

Сейчас наблюдается очень острый и тревожный мотив во внутриполитической жизни Армении, когда бывший президент Кочарян рвется во власть. Он как раз распространяет реваншистские идеи. Тут главное армянскому гражданскому обществу понять, что нельзя подходить к сложившимся в регионе реалиям со своим аршином. То есть, если они считают, что в Азербайджане распространена армянофобия, и азербайджанцы готовы перерезать горло любому армянину, это непростительно ошибочное мнение. Для того чтобы покончить со своим гнетущим положением, армянскому обществу надо начинать с себя. Это очень важно. И нельзя верить таким авантюристам и провокаторам как Роберт Кочарян, который является пособником войны.

Война, которую он и его сподвижники устроили в регионе, притянула к себе огромную ресурсную базу и фактически пустила ее на ветер. Потому что Армения потеряла все, что имела последние 30 лет. И сейчас, для того чтобы армянскому обществу выйти из этого труднейшего положения, необходимо прежде всего отказаться от идеологии ненависти, неприятия и отчуждения, которую все время насаждали Кочарян, Серж Саргсян, Зорий Балаян, Игитян, Капутикян, и прочие мракобесы. То есть, армянскому обществу необходимо спуститься с небес на землю и осознать, что его окружают не враждебные страны, а именно те государства и народы, которые готовы протянуть руку помощи и вывести армян из такого тягостного положения.

Азербайджан с первого дня после окончания 44-дневной войны заявил о готовности к диалогу с Арменией, если она посчитает, что есть возможность восстановить те добрые отношения, которые существовали еще в 60-70 годы. Но тут последнее слово за армянами – они должны сделать выбор в пользу той политической силы, которая будет вести армянский народ уже по пути взаимодействия, сотрудничества, добрососедства с окружающими народами. В противном случае, ничего полезного и конструктивного армянский народ не получит. Тем более, что на протяжении всех последних десятилетий они только теряли. Теряли, потому что имели неправильное представление об азербайджанцах, турках, и других народах Южного Кавказа.

Безусловно, первые успехи на пути примирения с Азербайджаном и с Турцией, присоединение к «платформе шести» могут сослужить хорошую службу армянскому народу, дать ему понять, что жизнь дана человеку не для того, чтобы точить ножи, держать камень за пазухой, вынашивать преступные замыслы, а чтобы строить, создавать, и пользоваться благами общих трудов. Я думаю, та часть армянского общества, которая находится под влиянием деструктивной пропаганды, не совсем осознает пагубность своего участия во всех этих процессах. Нужно строить новое будущее.

Будущее всегда строится за счет добрых дел и намерений, и если армянское общество готово доказать своим соседям, что отказывается от политики вражды и ненависти, то я думаю, в скором времени оно сможет пройти очень хороший, благоприятный психологический тест на то, что ему никто на самом деле не угрожает. И что все его проблемы возникали из-за того, что оно само было угрозой для соседних народов.

Фактически, недавнюю войну можно назвать контртеррористической операцией по принуждению к миру, которую Азербайджан был вынужден осуществить, во-первых, для восстановления справедливости в нашем регионе, а во-вторых, для того чтобы растормошить армянское общество, дать ему понять, что надо строить мирное будущее и не держать зла на соседей.