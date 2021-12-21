Верховная рада, внеся изменения в закон о пограничной службе Украины, предоставила ведомству право сбивать воздушные суда — нарушители государственной границы, дроны и другие летательные аппараты без предупреждения. Об этом заявил начальник управления организации пограничной службы Сергей Вороной.

«Военнослужащие Госпогранслужбы вправе применять огнестрельное оружие с целью повреждения или уничтожения воздушных судов, совершающих полеты в пределах пограничной полосы, над или рядом с нашими катерами, кораблями, судами обеспечения, охраняемыми объектами», — цитирует его пресс-служба ведомства. По его словам, это право также распространяется на полеты над пунктами пропуска и КПП, местами дислокации пограничных нарядов, если такие полеты совершаются с нарушением правил. «Хочу отметить, что в данном случае оружие применяется без предупреждения», — подчеркнул Вороной.

Он добавил, что в последние годы отмечается увеличение числа использования беспилотных летательных аппаратов для осуществления противоправной деятельности, в том числе для контрабанды товаров. Поэтому ведомство получило право выявлять беспилотники, перехватывать управление ими, а также при необходимости уничтожать. (ТАСС)