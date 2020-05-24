Пограничники Киргизии и Таджикистана вновь вступили в перестрелку

Очередная перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Государственной пограничной службы.

Предыдущий пограничный инцидент имел место 8 мая. Тогда в результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии, таджикская сторона заявила о двух пострадавших.

В воскресенье на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии пресек попытку выпаса скота на киргизской территории жителями таджикского анклава «Ворух», отмечают киргизские пограничники.

«Неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении киргизских пограничников. Далее примерно в 11.40 произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Киргизии и Таджикистана», — заявил представитель пресс-центра.

По его данным, пострадавших среди киргизских пограничников нет. Представители пограничных ведомств ведут переговоры по этому факту. «Обстановка на данном участке киргизско-таджикской госграницы относительно стабильная», — подчеркнули в погранслужбе Киргизии.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – не делимитированные участки, в которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 километров, из которых более 450 не делимитированы и не демаркированы.