Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что в случае неудачи по достижению ядерной сделки с Ираном США не смогут вернуться к формату Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Видеотрансляция велась в социальных сетях Госдепартамента, передает gazeta.ru.

«Если сделка не будет достигнута в ближайшие недели, США не смогут вернуться к СВПД», — сказал представитель США. По его мнению, в течение этого времени Иран сможет продвинуться настолько далеко в своей ядерной программе, что будет поздно возвращаться к СВПД.

Весьма тревожное объяснение. Что имеет в виду Блинкен? Из этих слов можно сделать вывод, что у США уже есть вполне достоверные сведения о том, что за этот короткий период Иран успеет создать своё атомное оружие. И что дальше? Хорошенький сюрприз для соседних с ИРИ стран. Тогда уже, наверное, и сам Иран наплюёт на СВПД. Какие же инструменты по его сдерживанию останутся тогда? На эти вопросы # ответили известные эксперты по региону.

Авигдор Эскин, израильский публицист (Иерусалим):

— Переговоры с Ираном находятся в напряженной стадии. Энтони Блинкен всегда был настроен скептически реалистично. Подобное заявление главы Госдепа можно рассматривать как рычаг давления на Иран. Иными словами, Тегеран может завести себя в тупик, когда не сможет уже извлечь никакой выгоды из возвращения к договоренности. Это касается отмены санкций и также международного статуса Ирана. Видимо, Блинкен так намекнул Ирану, что «поезд может уйти».

В это же время Израиль не будет сидеть сложа руки. Израиль в состоянии предотвратить иранскую военную ядерную программу силовыми методами. Администрация Байдена не сможет предотвратить независимые действия Израиля в случае собственной пассивности. Главное для Байдена сейчас — не рисковать и не оказаться снова в состоянии проигрыша. Поэтому не следует ждать сейчас от Вашингтона никаких резких шагов. Вполне возможно, что участников переговоров с Тегераном устроит ликвидация руками Израиля ядерной программы Ирана при собственной невовлеченности.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— Я считаю, что на сегодняшний день нет никакой возможности для США и Ирана подписать долговременное и надежное соглашение с железобетонными гарантиями.

Во-первых, время ушло. СВПД изначально должно было работать 10 лет, а из них осталось 3 года.

Во-вторых, США не могут дать гарантии, что СВПД не будет отменен снова, когда сменится администрация в Белом Доме.

В-третьих, скорее всего, любое соглашение будет временным, и Иран в обозримой перспективе будет иметь ядерное оружие, вопрос лишь в том, на какое время США сумеют оттянуть этот момент.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Хороший вопрос. Это вероятно означает, что обстоятельства могут измениться настолько, что будет бессмысленно возвращаться к соглашению формата 2015 года. То есть стороны, или тут скорее сторона, настолько далеко отойдет от заданных параметров, что дальнейшие переговоры в нынешних условиях потеряют всякое значение.

В лучшем случае это означает, что нужно будет либо передоговариваться на новых условиях, что займет массу времени, либо применять такой арсенал средств, который заставит Тегеран действовать осторожно и осмотрительно. Не факт, что Иран будет создавать ядерное оружие, но такая оценка — слабое утешение в условиях наступления консервативно-авторитарных режимов Москвы и Тегерана.