Турецкая политическая элита неизменно подчеркивает тот факт, что Анкара внимательно следит за судьбой крымско-татарского народа, принимая посильное участие во всех ключевых аспектах жизни указанного этноса. Будь то соответствующий международный формат, затрагивающий проблематику правового статуса крымских татар, либо прямая помощь диаспоре в виде субсидий, грантов, образовательных программ – перечислять можно долго. И дело даже не в том, что порядка 3 миллионов турецких граждан являются этническими крымскими татарами. Представители этого народа – носители уникальной культуры, берущей свои истоки от древних скифов. Та часть крымских татар, что сейчас живут в Малой Азии перебралась туда в ходе трех последовательных волн эмиграции с исторической родины: после присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году, после Крымской войны 1853-1856 гг., после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Кроме того, огромное множество крымских татар было депортировано советским режимом в 1944 году.

Однако в настоящее время большинство представителей данного этноса проживает на территории Крыма и материковой Украины. И их судьба – предмет особого внимания Анкары. В первую очередь потому, что эта обособленная общность в чужой цивилизационной среде является неотъемлемой частью истории самой Турции. И именно поэтому Анкара раз за разом актуализирует вопрос о статусе крымско-татарского народа в ходе диалога с Киевом.

Так, турецкая сторона в рамках переговоров с украинским руководством на систематической основе апеллирует к «законодательной триаде»: законам «О коренных народах Украины», «О статусе крымско-татарского народа» (главное положение которого – нормативное закрепление за Меджлисом статуса официального представительного органа крымско-татарского народа), а также поправкам в Конституцию о предоставлении крымским татарам национально-территориальной автономии в Крыму.

Примечательно, что в ходе последней встречи турецкого лидера Р.Эрдогана с В.Зеленским в апреле с.г. украинский лидер заверил своего визави в твердом намерении провести все три законопроекта до первого саммита «Крымской платформы», международной площадки по возвращению полуострова, создаваемой по личной инициативе украинского президента. Но на сегодняшний день Верховная Рада приняла лишь закон «О коренных народах Украины» (наименее значимый среди вышеназванных). Другие два в настоящий момент проходят начальные этапы законотворческого процесса, несмотря на то, что были анонсированы действующей властью очень давно.

Учитывая ту прагматичную последовательность, с которой турецкий лидер проводит свою внешнюю политику, можно не сомневаться, что Эрдоган, несмотря на отсутствие возможности лично посетить саммит «Крымской платформы», направит на мероприятие своего представителя, который непременно напомнит господину Зеленскому о необходимости выполнения ранее взятых на себя обязательств.

Мина Гусейн, специально для «Зеркало»

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