Большую обеспокоенность вызывают процессы, происходящие как на армяно-азербайджанской границе, так и в самой Армении. Победивший во Второй Карабахской войне Азербайджан, вообще-то, как и принято в мире, ожидал полного разоружения побежденного противника, более того – запрета на какой-то, оговоренный, период иметь армию и вооружение, способные угрожать в дальнейшем соседям. Как это было, к примеру, с развязавшей Вторую мировую войну нацистской Германией.

Вряд ли вызывает сомнения, что подписанное в ночь с 9 на 10 ноября руководителями воюющих стран – Азербайджана и Армении – при участии третьей стороны – президента РФ Трехстороннее соглашение о прекращении огня по сути было капитуляцией проигравшего в 44-дневной войне агрессора.

А что означает капитуляция — полное и окончательное прекращение сопротивления сил проигравшей стороны, включающая прекращение боевых, диверсионных, разведывательных действий, сдачу вооруженных сил, техники и имущества проигравшей стороны, то есть — разоружение. Причем с запрещением иметь армию в течение длительного, оговоренного, времени.

После поражения Германии в Первой мировой войне, согласно Версальскому договору, ей было запрещено иметь полноценную армию, тяжелую артиллерию, танковые войска и военно-воздушные силы, И только в 1936 году Адольфу Гитлеру разрешили иметь 800 тысяч человек в регулярной армии, 1500 танков и порядка 4500 самолетов. Но, как оказалось, ошиблись — спустя всего три года в немецкой армии числилось более четырех миллионов солдат. Гитлер создал самое мощное войско в Европе и пошел с ним на восток.

После окончания Второй мировой войны Германии вновь запретили иметь полноценную армию для каких-либо целей. В 1955 году Германия восстановила свой суверенитет и с одобрения Великобритании, Франции и США получила право на защитные войска. До 1994 года у ФРГ был запрет на действия армии за территориями страны. И только после вторжения России в Украину и угроз европейским странам Германия – страна-член НАТО стала развивать свой военно-промышленный комплекс. То же самое касалось Японии — после поражения во Второй мировой войне Императорская армия Японии была распущена, а военные заводы и учебные заведения закрыты. Оккупационные власти запретили даже боевые искусства, был установлен запрет и на изготовление японских мечей, продержавшийся до 1953 года.

Однако, подготовленное российской стороной наспех и в своих целях Трехстороннее соглашение, было сырым изначально, имело задачу остановить азербайджанскую армию на подступах Ханкенди с одновременным вводом туда так называемого миротворческого контингента. Как таковой капитуляции армянской армии в тот момент не произошло, а пункты соглашения реализовывались с большими задержками во времени и не в полном объеме, лишь 4-5 месяцев тому назад остатки вооруженных сил Армении были выведены с нашей территории, поэтому и Большой мирный договор все еще не может быть подписан.

Как следствие, потерпевшая поражение страна-оккупант на уровне основополагающих нормативных документов все еще не отказавшаяся от своих территориальных претензий как к Азербайджану, так и к Турции, по истечении трех лет стала активно вооружаться, пугая мир вероятными претензиями Азербайджана на территории Армении.

К сожалению, некоторые страны поддаются этим провокационным заявлениям, тому же служат и неровные отношения руководства Армении с российским, которое всеми силами и способами пытается удержать Ереван в зоне своего влияния, не чураясь использовать иногда и азербайджанский фактор.

В Армению продолжают наведываться французские гости, вот и министр обороны Себастьян Лекорню приехал с военными подарками, а также объявил, что у Франции в Армении теперь будет постоянный военный советник. Лекарню заявил, что Франция предоставит Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности, зенитные ракеты, бронемашины «Бастион», радиолокационные станции, которые могут сканировать территорию до 250 км, назвав их оборонной техникой. Да еще французские инструкторы готовят в Армении войска, способные вести бои в горных условиях. Ну и не стоит забывать, что Армению оружием накачивает и Индия.

Тем временем премьер Никол Пашинян, ратующий на словах за быстрейшее подписание мирного договора, в интервью France 24 настраивает французскую общественность против Азербайджана, утверждая на полном серьезе, что Баку готовится к новой войне. Заявляя, что «Баку считает сегодняшнюю Армению «Западным Азербайджаном». В то время как территориальные претензии к соседям вписаны в армянскую конституцию, а не в нашу.

Оправдывая же военную помощь Франции его стране, премьер-министр ссылается на Азербайджан, который тратит «миллиарды евро» на собственное вооружение.

Спрашивается, что еще остается делать Азербайджану, территории которой на протяжении 20 лет были оккупированы Арменией. Естественно, что, имея под боком хоть и проигравшую, но все еще агрессивную страну, Азербайджан просто обязан вооружаться и оставляет за собой право в качестве упреждающего удара даже ликвидировать все очаги угроз, дабы не допустить повторной агрессии против себя.

Еще одну обеспокоенность вызывают планы Пашиняна по выходу из ОДКБ и вопрос о сохранении российской военной базы в Армении. В случае ее закрытия и создания французской, как прогнозирует российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков в своем телеграм-канале, «главным другом России на Южном Кавказе становится Азербайджан».

Ну что тут скажешь, кроме – «избави меня, Боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь». Неужели «миротворческий контингент» в Карабахе действительно переформатируется в военную базу?..