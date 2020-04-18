Победитель «Тур де Франс» собрал 300 тыс фунтов для врачей

Победитель «Тур де Франс» 2018 года валлиец Герайнт Томас собрал 300 тысяч фунтов для Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании заездами в своем гараже, сообщает Би-би-си.

Томас в течение трех дней на тренировочном велосипеде в гараже проезжал по 12 часов каждый день. Трансляция заездов велогонщика велась онлайн и люди могли пожертвовать деньги во время нее.