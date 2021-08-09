Один человек пропал без вести в результате тайфуна «Лупит», обрушившегося на Японию вскоре после завершения Олимпийских игр. Об этом сообщает газета Japan Times со ссылкой на данные полиции.

«46-летний мужчина из Масуда из префектуры Симанэ, пропал без вести после того, как упал в реку Такацу при попытке притянуть к берегу перевернувшуюся лодку», — говорится в сообщении.

По данным метеорологического агентства страны, которые приводит издание, в понедельник «Лупит» перерос во внетропический циклон. В метеослужбе предупредили о ливнях, которые обрушатся на разные части Японии. Мост, ведущий к аэропорту Кансай в префектуре Осака, был закрыт для движения из-за прогнозируемого сильного ветра. (gazeta.ru)