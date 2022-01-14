Сегодня состоится визит президента Азербайджана в Украину. Данный визит на фоне переговоров между Россией и НАТО по украинской теме вызывает много вопросов. О визите Ильхама Алиева в Киев и об украино-азербайджанских отношениях рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Вороненко:

— Как вы оцениваете визит президента Азербайджана в Украину в свете последних событий вокруг Украины?

— Очень важно, что к нам приезжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Так как он на собственном примере в вопросе Нагорного Карабаха показал, как нужно действовать грамотно и с минимальными потерями в интересах своего народа и государства. У нас, к сожалению, пошли по иному пути в этом вопросе. А разница в том, что Баку не пошёл на поводу у внешних кураторов и выбрал свою национальную линию. Как показало время и практика – это было правильное решение! Нарастив мощь, наладив экономику, поставив правильно дело военного строительства, Алиев фактически склоняет Ереван к дипломатии, но на своих условиях. И показательно ведь то, что даже Российская Федерация уважает такую политику Азербайджана.

— Это первый визит президента Азербайджана в Украину после 2014 года. Как вы в целом оцениваете отношения Баку и Киева?

— Если честно, хотелось, чтоб отношения развивались гораздо более динамично и конструктивно. Но это пока сложно реализовать. Так как, к большому сожалению, после 2014-го Украина никак не может выйти из-под внешнего влияния. А у нас огромный потенциал в энергетической, аграрной и оборонной сферах.

Азербайджан, судя по всему, готов к реализации более масштабного сотрудничества, а вот у нас всё, ну или практически всё, нужно согласовывать с внешними кураторами. Но это очень хорошо, что Президент Ильхам Алиев приезжает с рабочим визитом.

— Можно ли сказать, что сейчас формируется ось Баку-Киев-Анкара?

— Пока рано говорить о формировании такой оси, потому что, как я и говорил, такое решение со стороны Киева будет приниматься не в Киеве, скорее всего. Хотя данная ось могла быть давно реализована и серьёзно всех нас укрепить. Но это очень большая геополитическая игра. По всей видимости, Баку и Анкара готовы, а вот действия официального Киева спрогнозировать трудно. Хотя, в данном триумвирате лежат фантастические экономические потенциалы.

Надеюсь, что может быть приезд Президента Алиева что-то прояснит. Кстати, не могу не отметить и другие полезные инициативы азербайджанского лидера, как например платформа 3+3. То есть, она показывает, что Баку становится одним из ключевых игроков в Каспийском регионе.

Платформа 3+3 это доказывает и, если Армения и Грузия будут дальше упорствовать и стопорить процесс, это может привести к тому, что в регионе всё решат без них. Даже если формат 3+3 не удастся, это будет не столь важно, самое главное, что предложение Алиева поддержали крупнейшие игроки региона – Россия, Иран и Турция.