Как известно, буквально на днях были оглашены результаты социологических опросов, в которых лидировал «новейшая звезда» армянской политики господин Рубен Варданян.

Но не прошло и недели, как распространились слухи о том, что якобы Рубен Варданян сбежал в Москву, причем сбежал в машине, в которой возили грязное солдатское белье.

Политические наблюдатели в этом контексте высказывали самые различные версии: одни говорили, что Варданяна вызвали в Москву для нового инструктажа, другие утверждали, что Кремль под давлением Баку вынужден был отступить и «пожертвовать» своей восходящей политической фигурой, третьи же предполагали, что якобы Варданян понял бесперспективность своей политической карьеры, поэтому сбежал из Нагорного Карабаха…

Но в то время и другие «лидеры» сепаратистского карабахского режима посещали Москву. По этой причине, мы в самом начале остановились на версии, что «армянского Иванишвили» вызвали в Кремль, чтобы дать ему новые задания и инструкции. Не прошло даже пары дней, СМИ сообщили, что Варданян вернулся в Нагорный Карабах.

Возникает резонный вопрос: так с чем были связаны экскурсии карабахских сепаратистов в Москву? Дело в том, что трещина в армяно-российских отношениях углубляется, под руководством премьер-министра Никола Пашиняна в последнее время Ереван сделал заметный дрейф в направлении Запада. В конце месяца ожидается прибытие европейской миссии в Армению. Пашинян под прикрытием «гражданской миссии» приглашает в страну бывших разведчиков, военных и полицейских.

Поэтому отношения с Россией находятся в весьма напряженном состоянии. Москва до сих пор не получила ответа на свое предложение об отправке в Армению специальной миссии ОДКБ.

Поэтому Кремль предпочитает работать с карабахским сепаратистским режимом. Экскурсии «лидеров» сепаратистского режима в Москву, пожалуй, связаны с этим обстоятельством.

В настоящее время ситуация весьма напряженная. На днях министр иностранных дел Арарат Мирзоян посетил с рабочим визитом Турцию. Там он заявил, что его страна готова нормализовать отношения с Анкарой. Другой новостью является анонсированный визит в регион российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В принципе, беспокойство и тревогу России понять можно. Армения стремится постепенно выходить из-под контроля Москвы. Нет ясности в украинской войне. Ожидалось большое наступление русских в конце февраля. Но пока трудно говорить о каких-то заметных успехах российской военной машины в Украине.

Мы не раз писали, что до тех пор, пока не будет ясности на украинском фронте, в Южном Кавказе не будет ни мирного договора, ни настоящего мира. Теперь Кремль больше тревожит сценарий, предложенный Штатами. В настоящее время Вашингтон советует Баку и Еревану, пока Россия занята украинской войной, не теряя времени подписать мирный договор.

Кремлю удалось сорвать брюссельский процесс, который проходил при посредничестве президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Теперь Москва, видимо, «работает» над американским сценарием: по этой причине сепаратистов вызывают в Кремль, там их инструктируют.

Определенные проблемы для Москвы создает и Франция. Как уже замечено выше, Париж под прикрытием гражданской миссии в регион отправляет разведчиков, военных и жандармов. Кроме того, Франция имеет большой имперский опыт, владеет практикой ведения войны за пределами страны. Поэтому она может взять под опеку свою «младшую сестру», т.е. Армению…

По вышеприведенным причинам политический климат Южного Кавказа в настоящее время кажется весьма туманным.

И мы должны сделать кое-какие выводы и для себя. Россия не только выводит сепаратистский карабахский режим из–под контроля Еревана, она закрывает регион даже азербайджанцам.

Протесты азербайджанских экологических активистов продолжаются уже третий месяц. Конечно, можно только аплодировать последовательности и принципиальности нашей молодежи и общественных активистов. Но пока конкретных результатов нет. На днях все предполагали, что Варданян был вынужден покинуть Нагорный Карабах именно из-за давления экологических активистов. Но эти слухи не подтвердились. Поэтому возникает вопрос: а как же быть? Надо продолжить акции протеста. Рано или поздно результаты будут. Весь Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и поэтому только мы вправе контролировать и этот регион.

Чувствуется, что даже Армения старается дистанцироваться от карабахского сепаратистского режима. Это можно заметить из заявлений премьер-министра Н.Пашиняна. Конечно, они весьма противоречивы и непоследовательны. Но кое-какие выводы из этих заявлений все-таки можно сделать. Армянские диаспоры существовали и пару лет назад. Пашинян стремился получить поддержку Запада с самого начала своего правления. Но его систематически и открыто игнорировали. Теперь же чувствуется определенная поддержка. Это, конечно, в первую очередь связано с настоящим противостоянием между Западом и Россией. Но нельзя не учитывать еще одной детали: Пашинян дал Западу знать, что он намерен изменить региональную политику своей страны…