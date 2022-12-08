«Мирное время» может наступить в Украине уже в 2023 году, допустил президент страны Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал по случаю признания его самым влиятельным человеком в Европе по версии издания Politico.

«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», – сказал Зеленский в своем обращении. «Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, – это номер один», – добавил он, отметив также работу врачей, учителей и работников энергетической сферы.

Украинский лидер поблагодарил «всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность» и «помогают миллионам людей пережить это ужасное время». До этого «человеком года» Зеленского признали журнал Time, газета Financial Times и израильское издание The Jerusalem Post.

Как отмечает Politico, после начала войны в Украине Европа меняется и переоценивает свои стратегические отношения, в том числе торговую и энергетическую политику. «В широком смысле, он (европейский континент. – ТМТ) переосмысливает, что вообще означает быть европейцем – и в значительной степени это происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом», – пишет издание.

В то же время президент РФ Владимир Путин накануне предупредил, что война в Украине будет «длительным процессом». Также он вернулся к теме ядерной войны и заявил, что риск ее возрастает. «Мы не сошли с ума, мы пониманием, что такое ядерное оружие», – добавил он, подчеркнув, что не собирается «бегать по миру, размахивая этим оружием, как бритвой». (moscowtimes.ru)