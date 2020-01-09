Платный эфир кандидатам в депутаты предоставит лишь İTV

Обнародован список СМИ, подключившихся к платной предвыборной агитации кандидатов в депутаты.

Как сообщает Report, из телеканалов в списке только Общественное телевидение (İTV).

Для проведения платной предвыборной агитации минимальная стоимость 1 секунды выступления получивших регистрацию кандидатов и их полномочных представителей на İTV составляет 22 маната, а максимальная стоимость 1 секунды эфирного времени — 65 манатов.

На Общественном радио минимальная стоимость 1 секунды выступления составляет 7 манатов, а максимальная цена эфирного времени — 25 манатов за секунду.

Цена эфирного времени меняется в зависимости от дней недели и времени.

Отметим, что предвыборная платная агитационная кампания предстоящих 9 февраля внеочередных парламентских выборов начнется 17 января и завершится в 08:00 часов 8 февраля.

| 2020-01-09T17:08:16+00:00 9 января 2020, 22:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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