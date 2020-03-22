Пиар во время чумы

Любопытное обстоятельство: на фоне непрекращающейся волны сообщений из разных стран об отмене любых мало-мальски массовых мероприятий из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса, из Армении и оккупированных территорий Азербайджана приходят подтверждения, что там так и не отказались от идеи очередного проведения незаконных президентских и парламентских выборов.

Армянские СМИ пишут, что «ввиду определенных причин» выборы в «НКР» не переносятся — то есть, остается та же дата, через считанные дни — 31 марта. Участвует аж 14 кандидатов в «президенты». И пусть в самом Нагорном Карабахе пока ни одного случая заражения официально не зафиксировано, но в Армении-то уже 190 инфицированных, и контакты с оккупированными территориями Азербайджана не блокированы. А ведь в день «выборов» будет действовать аж 282 избирательных участка.

Вот и бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян адресовала обращение к диаспоре, в котором пишет: «Республика Арцах в канун предстоящих 31 марта выборов остро нуждается в достаточном количестве тестов по определению коронавируса. Поскольку по различным политическим соображениям решено не переносить выборы в Арцахе, то самым первым местом риска для распространения коронавируса становится Республика Арцах. Напомню, что в условиях, когда приостановлена работа университетов и общеобразовательных учебных заведений, большинство студентов из Арцаха на время поедет домой».

То есть, в угоду каким-то политическим интересам может возникнуть новый очаг заражения на оккупированных землях Азербайджана. Чем объяснить такую безответственность, неужели действительно для них критически важно провести эти незаконные выборы как можно скорее?

В конце-то концов, признаны эти голосования все равно не будут никем. Мало того, сепаратисты могут даже в очередной раз дождаться официальных заявлений от ПАСЕ и ЕС с осуждением этих действий. Значит, нужно им это для каких-то своих, внутриармянских целей.

Политолог Расим Мусабеков:

— Я не вижу весомых оснований для того, чтобы придавать этим так называемым выборам в Нагорном Карабахе большое значение. Это довольно изолированный, даже от Армении регион, в особенности в зимнее время и угроза эпидемии вполне возможно ей в настоящее время не грозит. Так что, свои «выборы» они могут провести. Если принять во внимание, что там всего тысяч 50-60 голосующих и более 70% из их числа проживают в Ханкенди, то довести до конца это шоу представляется возможным. В отличие от Армении, в Нагорном Карабахе не вводилось чрезвычайное положение. С Арменией там одна дорога через Лачин. Выставили полицейский пост, вот и решили проблему санитарного контроля и изоляции. А проведет ли Пашинян к власти свои креатуры — открытый вопрос. Это станет известно через 10 дней.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Этот плебисцит для армян является центральным политическим событием года, может быть даже более важным, чем отложенный апрельский конституционный референдум.

Что касается угрозы распространения пандемии в связи с этим событием, я думаю, что она, конечно, есть, поскольку любое массовое скопление людей способствует этому. И это лишний раз показывает, насколько зомбировано общество, насколько они устремлены к каким-то призрачным целям.

Что даст это голосование? Ничего, ровным счетом. Ну, сменятся там какие-то фигуры, придут другие. Стоит ли рисковать ради этого здоровьем и жизнью людей? В какой-то степени эта ситуация свидетельствует о том, что в нагорно-карабахском конфликте — в целом в подходах к решению этой проблемы — вот такая радикальная позиция, которую занимает армянская сторона, обусловлена не заботой о жизни людей, а теми амбициями, которые вынашивает мировое армянство на протяжении долгих десятилетий.

Политолог Тофиг Аббасов:

— То, что готовятся провести выборы 31 марта на оккупированных территориях Азербайджана, еще раз показывает антинародную сущность тамошнего военного режима, который держит взаперти несколько десятков тысяч азербайджанских армян. Весь мир мобилизован для того, чтобы противостоять вирусу, предпринимаются меры чрезвычайного порядка – максимальной минимизации контактов между людьми. И в этот самый период власти «НКР» отваживаются на проведение избирательной кампании. Это чистой воды фарс, призванный доказать мировому сообществу, что на этих азербайджанских землях сейчас все в ажуре, «республика» самодостаточна, и люди могут свободно участвовать в политическом волеизъявлении.

Характерно, что такой матерый преступник, как Виталий Баласанян, будучи одним из претендентов на пост «президента НКР», уже открыто угрожает премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы тот не совался на территорию Карабаха и тем более не транслировал революционные, демократические идеи на это пространство. Это говорит о том, что те люди, которые раньше вынашивали экспансионистские идеи, сейчас пожинают плоды своей близорукости, недальновидности.

Насчет этих «выборов»: демократии на штыках, под контролем полевых командиров – террористов и бандитов – быть не может. Как бы армяне ни пытались уверить в этом мировое сообщество. То есть, происходящее можно даже считать показательным уроком для всего мира – сепаратисты пытаются делать пиар прямо во время всеобщей беды. И это понимают здравомыслящие люди в самой Армении, часть их политического истеблишмента, которые боятся по известным причинам говорить об этом открыто.

Фарс с «выборами в НКР» доказывает, что это незаконное образование является настоящим концлагерем, где содержатся бесправные и обреченные люди…