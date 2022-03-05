Зарубежные компании обязательно вернутся в Россию, а страну ждет бурный экономический рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодных отношений с зарубежным бизнесом; заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется. И на смену этому времени придет время бурного экономического роста», — цитирует TACC представителя Кремля.

Песков рассказал, что в настоящее время правительственный штаб в ежедневном режиме готовит дополнительные меры по поддержке экономики в условиях санкций.

Он выразил уверенность, что иностранные компании снова вернутся и начнут быстро «нагонять упущенное и восстанавливать свои позиции».

Что касается западных санкций, то они не смогут изолировать Россию. «Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия», — заявил Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал возможные планы по ограничению использования российской нефти. По его мнения, данная мера будет иметь серьезные последствия для всего мира (aif. ru)