На переговорах с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Москве президент России Владимир Путин разъяснил, что законопроекта по признанию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик нет, а есть инициатива. Об этом сообщил, комментируя по просьбе журналистов заявления главы МИД Франции, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом практика раскрытия содержания переговоров не правильная, в Кремле так не делают, заметил он. Тем более что в данном случае были искажены нюансы.

Напомним, Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Путин якобы сказал, что не может принимать в расчет эту инициативу депутатов. «Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте, и было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива. Что никакого законопроекта на этот сет не существует», — пояснил Песков.

«Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию российско-французских отношений, но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств — Путина и Макрона», — заметил пресс-секретарь президента РФ.

«Это не в наших правилах, — продолжил он. — Мы этого никогда не делаем и не считаем это правильным, ибо это в следующий раз помешает лидерам доверительно говорить друг с другом, если они не будут уверены, что все сказанное не будет растиражировано через несколько дней в СМИ». «Это ограничивает их маневр в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем», — подчеркнул Песков.

«Нюансы искажены в заявлении господина министра, а в такой чувствительной ответственной ситуации, как сегодня, это чрезвычайно и чрезвычайно вредно», — отметил пресс-секретарь российского лидера, но все же привел цитаты из стенограммы беседы глав государств. «Это нарушает практику. Но я просто вам зачитаю дословно, что там было, чтобы впоследствии мы понимали, как важно не искажать информацию», — аргументировал он.

«Этот законопроект в Госдуме. Что ты хочешь делать с этим законопроектом? Можно ли это поставить на паузу?» — спросил Макрон. «У нас нет законопроекта. Никакого законопроекта нет. Есть инициатива…», — ответил Путин. На вопрос, правда ли, что президент России не говорил, что не примет ее в расчет, Песков ответил, что конечно — разговор шел о законопроекте, но было разъяснено, что это инициатива. «Вроде бы то же, но все по-другому», — заключил он (rg.ru).