Первый звонок для Владимира Зеленского

В субботу, в центре Киева для президента Украины Владимира Зеленского прозвенел первый, громкий неприятный звонок. Прозвенел он, что символично, в День украинского добровольца. Шесть лет назад, 14 марта 2014 года 500 бойцов-добровольцев «Самообороны Майдана» прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона. А уже в начале апреля 2014 года первый добровольческий батальон передислоцировался на Днепропетровщину и получил название «Днепр-2». Так вот в субботу именно добровольцы, ветераны войны в Донбассе составили подавляющее большинство тех, кто пришел на Марш патриотов под лозунгами «Ни шагу назад! Прекратить политику капитуляции!».

На данную акцию, в условиях действующего на территории всей Украины трехнедельного карантина, пришло свыше 5.000 человек. Колонной они прошли по столице с Михайловской площади до Офиса Президента, чтобы передать список требований президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде. В числе требований были: нет отводу войск, прекратить политику капитуляции и никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины, нет – «Нормандии» без Крыма, Россия должна заплатить за разрушения в Донбассе и в Крыму, никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями.

«Мы вышли сегодня для того, чтоб у Украины не исчезло завтра. Вышли люди с разными политическими взглядами, с разной историей личных отношений, но объединённые сегодня одной идеей — не дать России одержать победу над Украиной. Мы вышли со словами предупреждения о том, что если и дальше будут слова о «внутреннем конфликте», призывы к примирению с убийцами украинцев и террористами, протягивание амнистии боевикам или попытка придать им субъектности, то мы, патриоты Украины, перейдем к активным действиям. Результатом этих действий станет массовая эмиграция «слуг» и «прислужников» в Ростовскую область»,- написал на своей странице в Фейсбук экс-депутат Верховной Рады, один из популярнейших политиков и блоггеров Украины Борислав Береза.

О чем речь? В Минске 11 марта состоялась внеочередная встреча Трехсторонней контактной группы. В консультациях принимали участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Последний отвечает за «украинское направление» и курирует группировки «ДНР» и «ЛНР». Так вот, по итогам этой встречи украинские СМИ растиражировали настоящую сенсацию, которую ряд местных политиков назвал доказательством руководства страны пойти на капитуляцию перед Россией. Говоря конкретнее, указывалось на то, что в Минске подписаны договоренности о создании органа, называемого Консультативным советом, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы передал в распоряжение ZN.UA источник в переговорной группе.

Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина уже отметила, что в так называемом Консультативном совете за стол переговоров на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». «Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять», — указывает она.

По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры «настамнет» и усаживается за стол переговоров в качестве «посредника», а не участника конфликта. Кроме того, Т.Силина указывает на наличие в тексте формулировки о «необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта», и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса.

«Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов «Минска», по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса «минская зрада» пройдет незамеченной»,- пишет Т.Силина. И ее слова разделяют очень многие политики в Украине.

В том числе и из партии «Слуга народа». Но, заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил этих нардепов, что в Минском процессе «красные линии» не будут перейдены. В то же время, политолог Тарас Березовец считает, что у президента Украины Владимира Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию. «Немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанном вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к происшедшему в Минске. Все иное рано или поздно приведет к полноценной катастрофе его и страну. Это только вопрос времени», — посоветовал он на своей странице в Facebook. Как далее будут развиваться события предсказать сложно. Но уже очевидно, что рейтинг Зеленского падает, а недовольство действиями его команды нарастает.