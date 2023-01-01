В новогоднюю ночь в эфире российского телеканала НТВ состоялась оригинальная премьера: сразу два шоу объединились в специальный проект — «Новогодняя Маска + Аватар». На сцену вышли уже полюбившиеся маски и аватары, а также абсолютно новые герои.

Среди них — народный артист Азербайджана EMIN, сообщает #.

Певец вышел на сцену в образе Снежного Человека.

«Снежный человек поздравляет вас с Новым годом! Это был очень интересный и крутой опыт! Огромное спасибо Тимуру Вайнштейну за приглашение!

Перепеть «Сюзанну» кумира Александра Серова невозможно, но очень приятно соприкоснуться с его творчеством», — прокомментировал EMIN свое участие в личном аккаунте в Instagram.

Поклонники артиста, фолловеры, да и сами ведущие шоу, пришли в неописуемый восторг:

«Это было очень круто! Никогда я так не ждала ни одну передачу — с анонса, где появилась мысль, что это можете быть вы, и до самой программы», — написала в комментарии под публикацией певца Ирада Бабаева.

«Я с дивана чуть не упала, когда узнала, что за маской скрывался наш Эмин! Сюрприз удался на ура», — прокомментировала Елена Юхневич.

«Эмин, никогда бы вас не узнала, невероятное перевоплощение, высший пилотаж!», — высказалась Светлана Рогожина.