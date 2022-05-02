Джилл Байден на этой неделе отправится в Румынию и Словакию. Об этом сообщает CNN.

Она хочет продемонстрировать поддержку перемещенным украинским семьям, вынужденным бежать от кровопролития и насилия после вторжения России в Украину.

Как информируют в Белом доме, Байден также использует поездку для встречи с дислоцируемыми за рубежом военнослужащими Соединенных Штатов, а также с высокопоставленными чиновниками обеих стран.

Вылететь из Вашингтона она планирует в четверг, 5 мая. Джилл Байден, в частности, проведет День матери (8 мая) в Словакии в городе Кошице и селе Вишне Немецкое с украинскими матерями и детьми.

Кроме того председатель комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф в ходе визита в Киев заявил, что посещение Украины президентом США Джо Байденом – это лишь вопрос времени. (УНИАН)