На пакистано-афганской границе произошел инцидент, в результате которой были убиты пять военнослужащих пакистанской армии. Об этом сообщает geo.tv со ссылкой на заявление пакистанской межведомственной службы по связям со общественностью (ISPR).

По информации погибшие солдаты дислоцировались в районе Куррам.

В ISPR заявили, что ответным огнем террористам были нанесены тяжелые потери, и осудили использование афганской территории против Пакистана.

Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад обратился к талибам с требованием выполнить свои обязательства по этому вопросу.