Защитник сборной Португалии Пепе поделился эмоциями после проигрыша команде Марокко в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Катаре, и обвинил в высокомерном отношении аргентинских судей встречи.

«Марокко повезло забить гол. Все равно я горжусь своей командой. Мы сегодня сделали многое, чтобы одержать победу. У нас был шанс выиграть чемпионат мира.

После игры я почувствовал высокомерие со стороны судейской бригады. Аргентина станет чемпионом мира. В прошедшем матче было пять аргентинских арбитров», — передает слова Пепе A Bola.

Сборная Марокко одержала над португальцами победу со счетом 1:0 и впервые в истории сыграет в полуфинале чемпионата мира. Марокканцы стали первой командой из Африки, которая смогла пробиться на эту стадию турнира.

Их следующим соперником станет победитель в заключительном четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 между командами Англии и Франции.