Тяжелая ракета-носитель Atlas V, стартовавшая в пятницу, успешно вывела на орбиту два спутника в интересах Минобороны США. Об этом, как передает Интерфакс, сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Ракета забросила на геосинхронную орбиту спутники GSSAP 5 и GSSAP 6 в рамках секретной программы Космических сил США по геосинхронной космической ситуационной осведомленности (Geosynchronous Space Situational Awareness Program — GSSAP), целью которой является наблюдение за космическими аппаратами других стран. Спутники Пентагона пополнят создаваемую в этих целях американскую орбитальную группировку. Первые два аппарата GSSAP были запущены в 2014 году, вторая пара — в 2016 году.

Новые спутники выведены на орбиту высотой около 35,9 тысяч км. Вся информация об их операциях строго засекречена.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V компании ULA был осуществлен в 12:00 по времени Восточного побережья США (20:00 МСК) с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V, способная выводить на орбиту грузы массой до 18,8 т, создана компанией ULA. Она является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.