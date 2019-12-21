Пентагон: США останутся в Сирии, пока ИГ не будет полностью ликвидировано

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие останутся на территории Сирии до тех пор, пока не будет гарантировано окончательной поражение террористической группировки ИГ в САР. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что в настоящее время в Сирии присутствуют 600 солдат ВС США.
«Я думаю, что мы будем оставаться там до тех пор, пока не сможем гарантировать окончательное поражение ИГ», — заявил Эспер.
По словам председатель Комитета начальников штабов [КНШ] американских ВС генерала Марка Милли, Вашингтон не желает бесконечных войн, однако данная кампания связана с национальными интересами Соединенных Штатов.
«Конкретно в Сирии мы ради того, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ. Я думаю, когда это условие будет выполнено, <…> мы, вероятно, покинем [эту страну]», — уточнил генерал.