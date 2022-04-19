В Пентагоне считают, что недели подготовки к масштабной наступательной операции на востоке Украины не помогли российскому командованию избавиться от самых больших проблем. Об этом сказал на брифинге спикер министерства обороны США Джон Кирби, его цитирует сайт Пентагона.

Журналист спросил у спикера Пентагона, улучшила ли Россия свою материально-техническую подготовку и наладила ли логистику, необходимую для наступления на Донбассе.

«По-видимому, это хронические трудности, с которыми сталкивались российские вооруженные силы – логистика и обеспечение, командование и управление, сплоченность подразделений, оперативные маневры, согласованность авиации и [сил] на земле», – отметил он.

Поэтому, по словам Кирби, еще предстоит выяснить, исправили ли россияне свои проблемы и готовы ли они теперь действовать более эффективно на Донбассе.

«По нашим оценкам, они все еще борются со многими из этих проблем», – сказал он.

В то же время, отметил спикер Пентагона, то, как россияне готовят операцию на Донбассе, может указывать, что командование на этот раз пытается учесть свои предыдущие ошибки и лучше скоординировать действия разных родов войск.

«Но, опять-таки, увидим, действительно ли они решали свои проблемы. По нашим оценкам, на многих уровнях они все еще не наладили логистику и поддержку и у них все еще проблемы с командованием и контролем», – добавил Кирби. (gordonua.com)