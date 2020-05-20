Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире

Министерство обороны США считает, что есть риск еще одной вспышки COVID-19 в мире, поскольку эффективная вакцина против заболевания может появиться только к лету 2021 года, пишет издание Task & Purpose со ссылкой на внутренний документ ведомства.
«Сейчас мы должны перенаправить наше внимание на продолжение критически важных миссий, расширение масштабов деятельности и проведение необходимой подготовки, если позже в этом году произойдет значительная вспышка COVID-19», — говорится в материале, подготовленный для главы Пентагона Марка Эспера его помощником.
Издание отмечает, что, по словам представителя ведомства, документ уже устарел, однако н отказался предоставить дополнительную информацию. Кроме того, источник СМИ в ведомстве добавил, что записку не публиковали официально и в нее еще могут внести изменения.(РИА Новости)