Пентагон ожидает новую вспышку коронавируса в мире

Издание отмечает, что, по словам представителя ведомства, документ уже устарел, однако н отказался предоставить дополнительную информацию. Кроме того, источник СМИ в ведомстве добавил, что записку не публиковали официально и в нее еще могут внести изменения.(РИА Новости)