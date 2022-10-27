Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

В публикации отмечается, что Военно-морские силы США и армия произвели запуск ракеты с береговой стартовой площадки в штате Вирджиния. Это было необходимо, чтобы провести около десятка экспериментов гуперзвукового оружия и помочь в разработке нового класса оружия.

Агентство отмечает, что в рамках испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также «усовершенствованных материалов», устойчивых к нагреванию в «реалистичной гиперзвуковой среде».