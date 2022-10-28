США выделили Украине новый пакет военной помощи на $275 млн долларов. Среди прочего в него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



Также Украина получит 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2000 снарядов для дистанционной системы минирования, 1300 противотанковых систем, 125 армейских автомобилей HMMWV, стрелковое оружие и 2,75 млн патронов к нему. Кроме того, Киеву отправят четыре спутниковые антенны для связи.



Сингх добавила, что с начала президентства Джо Байдена США предоставили Украине «более $18,5 млрд помощи в области безопасности».

Представитель Пентагона также рассказала о «скором завершении» программы Минобороны Украины по обучению эксплуатации зенитно-ракетной системы NASAMS. После этого ЗРК будут готовы к доставке в Киев. Комплексы ПВО должны защитить от российских атак энергетические объекты Украины, которые Россия уничтожает ракетными ударами с 10 октября. Всего США пообещали Украине восемь установок NASAMS. Две из них готовы к отправке, еще шесть предстоит собрать практически с нуля. Министр обороны США Ллойд Остин говорил, что первые ЗРК поступят в Украину в начале ноября.

Ранее сообщалось, что конгрессмены США собираются выделить Киеву новый пакет военной помощи в $50 млрд, которого бы хватило на весь следующий год. По данным источников телеканала NBC, закон об этом хотят принять до января 2023 года.