Пентагон сообщил о появлении еще одного разведывательного воздушного шара китайцев. Его заметили над Латинской Америкой. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует CNN.

«Мы видим сообщение о воздушном шаре, пролетевшем над Латинской Америкой. Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения», – заявил спикер.

Райдер не указал точного местоположения шара, но заверил, что пока нет признаков его движения в сторону США.

Накануне Пентагон заявил, что над территорией северной части США появился огромный воздушный шар. Выяснилось, что воздушный объект принадлежит Китаю и, по всей видимости, выполняет шпионскую миссию. Военные США решили не сбивать объект, так как он не представляет никакой явной угрозы. (unian.net)