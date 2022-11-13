Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у Демократической партии есть шансы сохранить контроль над конгрессом. Таким мнением Пелоси поделилась в интервью телеканалу CNN.

«Мы еще думаем, что у нас есть шанс победить», — сказала она.

По ее словам, при любом исходе выборов уже стало понятно, что «большая республиканская волна», которую ожидали ранее, может оказаться в худшем случае «маленьким дождиком».

«Это как Олимпийские игры, где в полсекунды вы можете получить золото, серебро, бронзу или честь быть олимпийцем. Думаю, вы уже видите, что дорога в будущее гораздо светлее, чем предсказывали аналитики и те, кто хотел, чтобы мы отказались от своих принципов», — отметила Пелоси.

По данным CNN, Республиканская партия пока набрала 211 мест в палате представителей, у демократов в данный момент 202 места, для большинства требуется не менее 218.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что удовлетворен ситуацией на промежуточных выборах в конгресс Соединенных Штатов. Байден подчеркнул, что «сохранение демократами контроля над сенатом стало отражением квалификации кандидатов». (gazeta.ru)