Патриарх Кирилл назвал коронавирус «милостью Божией»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что распространение коронавируса может заставить людей «осознать хрупкость человеческой цивилизации» и подтолкнуть их к вере в Бога. Выступая после литургии в храме в Переделкине в воскресенье, предстоятель РПЦ призвал думать о новой инфекции не только как о «гневе», но и как о «милости Божией». Его слова приводит «РИА Новости».

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог. Эти обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере, чтобы сомневающиеся стали верующими», – сказал Кирилл.

Он также призвал верующих не игнорировать меры по борьбе с распространением инфекции, назвав тех, кто отрицает санитарные правила, «зловредными».