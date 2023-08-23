Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал декларацию о независимости Армении в 33-ю годовщину ее принятия.

Как передает # со ссылкой на «Спутник Армения», по словам Пашиняна, он неоднократно перечитывал текст декларации до войны 2020 года и, особенно, после нее. Премьер признался, что восприятие текста до и после тех событий существенно отличалось.

«Критический анализ текста декларации показывает, что мы в итоге выбрали такой дискурс и содержание, в основе которого лежит формула, превратившая нас в часть СССР. Речь идет о региональной среде и конфронтационном дискурсе, который должен был все время держать нас в состоянии конфликта с соседями», – заявил Пашинян.

По словам премьера, этой декларацией Армения провозгласила курс на отделение от СССР, но также закрыла все дороги по выходу из него.

«Декларацией, принятой в конце XX в., мы приняли формулу, которая в начале XX в. привела нас к потере независимости», – считает Пашинян.

«И сейчас, в 33-ю годовщину Декларации о независимости, хочу подчеркнуть, что наша мирная повестка – это повестка независимости. Если у нас будет мир, то будет и независимость. Пока нет мира, призрак СССР будет витать в нашем небе, в небе нашего региона», – уверен Пашинян.

Декларация о независимости Армении была принята 23 августа 1990 года.