Пашинян припугнул оппозицию последствиями срыва соглашения по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил оппозиции, протестующей против договоренностей о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подумать о последствиях отказа от этого соглашения, сообщает РИА Новости.

«Мы можем порвать документ, но нужно иметь представления о последствиях. Это будет означать, что мы вернемся к ситуации, когда этот документ подписывался», — сказал Пашинян, назвав этот «документом скорее не о сдаче, а о сохранении (территорий)».

По его словам, трехстороннее заявление по Карабаху не касается политического урегулирования и было подписано армянской стороной исходя из «логики оперативного управления боевыми действиями».

Он добавил, что за этим последуют дипломатические обсуждения, конкретизация неопределенностей.