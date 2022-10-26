Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что поедет в Сочи на трехстороннюю встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на 31 октября.

Как сообщает Спутник-Армения, об этом он сказал во время выступления на правительственном часе.

«Президент России предложил провести трехстороннюю встречу в Сочи. Я подтвердил свое участие», — сказал Пашинян в парламенте.

Он отметил, что многие вопросы, накопившиеся за прошедший период, должны быть решены.

Напомним, на 31 октября в Сочи запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении.