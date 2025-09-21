Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Вашингтоне 8 августа был установлен мир.

Соответствующая публикация по случаю Дня независимости размещена на странице армянского премьер в соцсети.

Он отметил, что блокада, война, экономический спад и эмиграция не позволили превратить указанную мечту народа в реальность.

«С миром, установленным 8 августа 2025 года, эта мечта снова наполнила собой Республику Армения, и наш долг — сначала лелеять ее, а затем воплотить в реальность», — отметил Пашинян.

Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора («Маршрута Трампа») в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.