ПАСЕ в апреле обсудит доклад по выборам в Азербайджане

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит доклад по итогам внеочередных парламентских выборов, которые проходят в воскресенье в Азербайджане, на пленарном заседании в апреле 2020 года.

По данным агентства, такое заявление сделал входящий в наблюдательную миссию ПАСЕ содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах. Он также сообщил, что планирует посетить Азербайджан дважды после выборов для подготовки доклада.

По словам Шеннаха, голосование на выборах пока проходит спокойно. «Процесс голосования идет, как и на предыдущих выборах, своим ходом. Пока я посетил два избирательных участка. На первом из них, избирательном участке № 18 2-го Наримановского избирательного округа № 20, как нам объяснили, с раннего утра из-за плохих погодных условий мы не видели ни одного избирателя, а вот на избирательном участке, созданном на территории исправительного учреждения № 2, было достаточно много голосующих. Но в целом говорить о процессе выборов, явке пока рано. Завтра у нас будет пресс-конференция, на которой мы и поделимся своими наблюдениями», — сказал Шеннах.(report)