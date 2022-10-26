Депутаты Народной скупщины (250-местного парламента) Сербии после двух дней обсуждения большинством голосов утвердили новый состав правительства республики.

«Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовало 157 народных депутатов, против 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. За проголосовало 157 депутатов, что составляет большинство, парламент утвердил правительство, поздравляю», — заявил спикер парламента Владимир Орлич.

После этого новые члены кабинета министров принесли присягу. Возглавила правительство Сербии действующий премьер-министр Ана Брнабич. В состав кабинета вошли также три вице-премьера: первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.

В состав нового правительства также вошли министр внутренних дел Братислав Гашич, министр внутренней и внешней торговли Томислав Момирович, министр экономики Раде Баста, министр сельского хозяйства, лесных ресурсов и управления водными ресурсами Елена Танаскович, министр охраны окружающей среды Ирена Вуйович, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич, министр горной промышленности и энергетики Дубравка Негре, министр юстиции Майя Попович, министр государственного и местного самоуправления Александар Мартинович, министр по правам человека и меньшинств Томислав Жигманов, министр европейской интеграции Таня Мишчевич, министр образования Бранко Ружич, министр науки, инноваций и технологического развития Елена Бегович, министр здравоохранения Даница Груичич, министр труда, социальной защиты и по делам ветеранов Никола Селакович, министр по делам семьи Дария Кисич, министр туризма и молодежи Хусейн Мемич, министр спорта Зоран Гайич, министр культуры Майя Гойкович и министр развития села Милан Кркобабич.