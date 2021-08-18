Неожиданным образом завершилась в среду всеобщая аудиенция папы Римского Франциска в Ватикане: по традиции лично приветствуя участников встречи, понтифик решил немного поиграть с одним из верующих в настольный футбол, фотографии папы за игрой в кикер появились в ряде итальянских СМИ.

Естественно, белоснежный стол для кикера был принесен и установлен в ватиканском Зале Павла VI заранее. Тем не менее, папа Франциск был явно обрадован этим сюрпризом и, улыбаясь, на некоторое время отдался этой любимой молодежью игре.

Неделю назад всеобщая аудиенция в Ватикане ознаменовалась новым отходом понтифика от строгого протокола Святого престола. Тогда после папского благословения один из близких сотрудников папы Франциска принес ему мобильный телефон, и тот некоторое время оживленно беседовал с кем-то на глазах у нескольких десятков верующих. После непродолжительного телефонного разговора понтифик под аплодисменты присутствующих по обычаю спустился со сцены и лично поприветствовал участников аудиенции. Отвечая на вопрос журналистов о том, с кем папа Римский провел неотложный телефонный разговор, в Ватикане ограничились уточнением, что речь шла о «личной беседе».