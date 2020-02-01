Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века». Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас, передает РИА Новости.

По его словам, обе стороны уведомлены о таком решении. Аббас отметил, что Палестина не будет сотрудничать с США и Израилем в том числе в сфере безопасности.

Палестинский лидер в ходе заседания Лиги арабских стран в Каире, посвященном реакции стран региона на сделку, также добавил, что предупреждал Вашингтон о планах сделать Палестину демилитаризованным государством. «Я предпочту построить больницу, а не купить танк», — сказал он.

Ранее Аббас заявлял о планах выступить на заседании Совбеза ООН по поводу «сделки века». Аббас также намерен воспользоваться визитом в ООН в Нью-Йорке. Он хочет донести до международного сообщества позицию Палестины, настроенной против «нападения на национальные права палестинского народа со стороны администрации Трампа».

В рамках «сделки века» Трамп предложил признать Израиль и Палестину двумя отдельными государствами. Согласно карте, которую показал американский президент, Иерусалим должен остаться израильской столицей, а Восточный Иерусалим — палестинской.

На предложение Трампа Аббас ответил, что «Иерусалим не продается», и назвал сделку заговором. Он подчеркнул, что жители Палестины привержены государству со столицей в Иерусалиме (lenta.ru)