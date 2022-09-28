Обнародован прогноз погоды на 29 сентября.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-20° тепла, днем 25-28° тепла. В Баку ночью 18-20° тепла, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-80 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 28-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 14-19° тепла.