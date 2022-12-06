Несмотря на заявление советника Верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти, официальные иранские круги продолжают демонстрировать враждебный настрой к Азербайджану. Так, на портале финансируемого правительством официального информационного агентства Исламской Республики Иран (ИРНА) была опубликована на английском языке статья бывшего иранского посла в Азербайджане Мохсена Пакайина под заголовком «Ответы на вопросы президента Ильхама Алиева».

В этой статье иранский дипломат пытается привести аргументы для оправдания возникшей напряженности между Азербайджаном и Ираном, обеляя свое правительство.

Отвечая на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные им на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», Пакайин задается вопросом — каковы же причины сегодняшних взлетов и падений в отношениях между двумя странами?

По его мнению, причиной нынешней напряженности является проведение Азербайджаном совместно с Турцией и Пакистаном военных учений в Нахчыване. Здесь иранский дипломат имеет в виду проведенные в сентябре 2021 года учения азербайджанского, турецкого и пакистанского спецназа «Три брата-2021», которые состоялись не в Нахчыване, а на Каспийском море.

В самом Нахчыване в сентябре 2021 года состоялись азербайджано-турецкие военные учения «Нерушимое братство-2021». По мнению Пакайина, эти учения, в которых в его больном воображении приняли участие еще и пакистанские военнослужащие, были направлены против территориальной целостности Армении. К сожалению, иранский дипломат так и не объяснил, почему военные учения были направлены против территориальной целостности Армении, и какое отношение Иран имеет к этому понятию. Насколько нам известно, Иран и Армению не связывают какие-либо официальные договоры по поводу оказания военной помощи в случае возникновения угрозы. Вдобавок Армения входит в ОДКБ, гарантирующей этой стране военную помощь в случае возникновения угрозы ее безопасности и территориальной целостности. В ходе проведения учений «Нерушимое братство-2021» ОДКБ хранило молчание в отличие от Ирана.

Далее Пакайин утверждает, что проведение Ираном крупнейших в регионе со времен распада СССР военных учений «Покорители Хайбара» осуществлялось для поддержки территориальной целостности стран региона. Прежде чем утверждать подобную чушь, Пакайину следовало бы ознакомиться с заявлением представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, который назвал данные учения «вопросом суверенитета» и добавил, что Тегеран «не потерпит присутствия сионистского режима вблизи наших границ», намекнув на тесные отношения Азербайджана с Израилем.

В своей больной фантазии иранский дипломат дошел до того, что заявил о том, что президент Азербайджана на саммите тюркоязычных стран якобы выдвинул исторические претензии на армянские земли и пытается использовать военный маршрут для открытия Зангезурского коридора и присоединения части Армении к своей территории.

По мнению Пакайина, подобные действия означают попытку изменить геополитику региона, поставить под угрозу географические границы, нарушить территориальную целостность страны и создать новые конфликты, и Иран не может быть к этому равнодушен.

Хотелось бы уточнить у радетеля территориальной целостности Армении – почему же Иран на протяжении многих лет хранил гробовое молчание по поводу армянской оккупации территорий Азербайджана?

Не помнится, чтобы власти Ирана проводили каких-либо военных учений в годы, когда Армения оккупировала территории Азербайджана. Более того, в Тегеране не видели ничего предосудительного не только в оккупации Арменией азербайджанских земель, но и в разрушении 64 из 67 мечетей на оккупированных территориях. Власти Ирана предпочитали не вспоминать даже о том, что армянские оккупанты держали свиней в мечетях.

И слова Пакайина о том, что Иран поддержал территориальную целостность Азербайджанской Республики в вопросе Карабаха, являются очередным проявлением лицемерия Тегерана. Как только посещавший Азербайджан высокий чин правительства Ирана заявлял о поддержке Тегераном территориальной целостности страны, то аккредитованный в Армении иранский посол сразу успокаивал местную общественность, утверждая, что его страна не рассматривает Карабах в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Очередным лицемерием являются слова Пакайина о том, что Иран признает независимость Азербайджанской Республики и не стремится выдвигать исторические претензии. Если это было так как он говорит, то на вывеске иранского посольства в Азербайджане присутствовала бы соответствующая надпись, а не написано «Посольство Исламской республики Иран в Баку». Того самого посольства, в котором он работал с 2012 по 2016 годы.

Касаясь слов Пакайина о том, что отношения между Ираном и Арменией находятся в рамках политики Тегерана по укреплению отношений с соседями и не направлены против какой-либо другой страны, то многочисленные факты говорят о том, что обе страны активно взаимодействовали против Азербайджана. В качестве красноречивого примера можно привести недавнее интервью бывшего члена АСАЛА Мартироса Жамкочяна армянской газете «Грапарак», в котором он раскрыл факты сотрудничества возведенного в Армении в ранг национального героя международного террориста Монте Мелконяна с иранскими спецслужбами против Азербайджана.

Кроме того, здесь уместно также вспомнить о непосредственных экономических связях Ирана с карабахскими сепаратистами, которым был положен конец после деоккупации азербайджанских территорий.

А в наши дни, когда власти Армении все еще саботируют исполнение Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан оказывает поддержку устремлениям Еревана, заявляя, что его страна считает безопасность Армении своей безопасностью.

Вкупе с информацией о том, что в зону временной ответственности российских миротворцев в Карабахе проникла группа из 14 иранских граждан, состоящая из представителей спецслужб, специалистов для подготовки диверсантов, а также для обучения обращению с оружием, это не говорит о добрососедском отношении Ирана к Азербайджану.

Несмотря на наличие неопровержимых фактов Пакайин еще смеет заявлять о том, что будущее отношений Израиля с Азербайджаном не может служить интересам Баку. Неужто Иран все это время отстаивал интересы Азербайджана, чтобы сейчас укорять нас в сотрудничестве с Израилем?