Хишам Машиши, смещенный в воскресенье президентом Туниса Каисом Саидом с поста премьер-министра, заявил в понедельник о готовности передать полномочия новому главе правительства.

«Я передам свои полномочия человеку, который будет назначен президентом республики в соответствии с традициями государства», — приводит его слова радиостанция Mosaique FM. Машиши также пожелал «успехов новой правительственной команде».

«Я заявляю, что не буду занимать какую-либо должность в государстве. Чтобы сохранить безопасность тунисцев, я объявляю, что поддерживаю наш народ и его права», — добавил он.

25 июля Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке Машиши. (ТАСС)