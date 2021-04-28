Откуда цветок хары бюлбюль в бакинских магазинах?

Хары бюльбюль–цветок, ставший символом победы Азербайджана в Освободительной войне в Карабахе.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в ходе медиатура по освобожденным от оккупации Физулинскому и Ходжавендскому районам заявил, что хары бюльбюль в Азербайджане называют орхидею рода Офрис- кавказскую, оводоносную и пчелоносную.

Хары бюльбюль в нашей стране воплощают в картинах, в ювелирных изделиях, используют в дизайне одежды и т.д, и они пользуются неизменной популярностью у граждан. Но многие хотят приобрести именно растущий цветок. Бизнесмены поняли, что такой товар будет ходовым, и сейчас его предлагают во многих цветочных магазинах и в частных объявлениях. В среднем, такой цветок в горшке стоит 6-7 манатов.

Отметим, что немало видов орхидей Ophrys относятся к редким, а значит, охраняемым видам. В частности, Ophrys caucasica занесена в Красную книгу нашей страны. Тем не менее, на онлайн страницах некоторых магазинов можно увидеть ее в продаже. Потому возникает вопрос, каким образом этот цветок был добыт для размножения и последующей реализации, или же покупателям предоставлена неверная информация.

Доцент института ботаники НАНА Парвана Гараханы заявила #, что с такими фактами необходимо разбираться, ведь это краснокнижный, то есть редкий вид, и если его не охранять, то можно потерять.

В цветочных магазинах, торгующих хары бюльбюль, # заявили, что нет никакого запрета на продажу цветка, сейчас его можно встретить в продаже повсеместно, и тот, что продают, к краснокнижным не относится. По словам продавцов, это не тот хары бюльбюль, который растет в Шуше. Данная орхидея встречается во многих частях страны и не является редкой.

Цветы размножают в Хачмазском районе и оттуда их поставляют в Баку. Желающих приобрести хары бюльбюль очень много, пока продолжается сезон его цветения.

Аналитик, консультант по растениям комплекса Zirə Gülçülük Руфан Амирасланов рассказал # о том, что Ophrys — семейство орхидей, которое делится на 35 видов. География Ophrys в целом обширна.

В Азербайджане в горной местности растет несколько из них. Он отметил, что Ophrys caucasica растет не только в Азербайджане, но и в некоторых частях России.

«Именно того хары бюльбюль, который растет в Шуше, а он отличается от других, нет в продаже. Сейчас вообще попасть в Карабах непросто, много территории, которая все еще заминирована, так что вряд ли было бы возможным вывезти цветок оттуда, даже если бы у кого-то и было такое желание. Но хары бюльбюль растет и в Исмаиллы, Хызы, Хачмазе, Губе, и в некоторых других местах страны. Возможно, кто-то его выращивает там и поставляет в магазины. Также семена можно приобрести в Турции.

Конечно, хотелось бы, чтобы в стране было налажено производство Ophrys caucasica и об этом цветке узнали по всему миру. Так как это краснокнижный вид, надо получить разрешение на его выращивание в Министерстве экологии и природных ресурсов. Мы его у себя не выращиваем. Но думаю, что в будущем можно было бы наладить производство и даже экспорт»,– говорит он.

По словам Амирасланова, согласно имеющейся у него информации, начинает цвести это растение через четыре года после посадки. Вегетация длится с февраля по июль.

«После окончания Отечественной войны многие граждане интересуются хары бюльбюль и хотят его выращивать, ведь это символ нашей Победы. Я недавно снял видео по поводу этого цветка и выставил на нашей странице в инстаграмме, так как хочется, чтобы у людей была о нем правильная информация»,– сказал цветовод.

Начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде сообщил, что к ним поступали обращения в связи с продажей хары бюльбюль, и сейчас идет расследование, которое выявит происхождение этих цветов. Стало известно, что цветы выращивают в Хачмазе, но информация по этому поводу и подробности пока выясняются.

Если продают краснокнижное растение из дикой природы, то это запрещено, но если, скажем, человек приобрел посадочный материал за рубежом и занимается выращиванием, это не противоречит закону. Есть десятки подвидов орхидеи, и пока расследуется, какими торгуют в наших цветочных магазинах. Сейчас нельзя утверждать, что то, что продают–это хары бюльбюль из Карабаха. Что касается выращивания данного эндемического вида хары бюльбюль, то это было бы возможно, если получить соответствующее разрешение и сделать все по закону.