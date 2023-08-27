Адвокаты сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа обратились к властям Евросоюза с просьбой снять с него санкции, введенные из-за войны в Украине, сообщили источники Financial Times (FT).

Это произошло через несколько дней после того, как Волож выступил против «варварского вторжения России». Официальные представители ЕС обсудят просьбу бизнесмена в следующем месяце, уточнили источники. Сам Волож от комментариев отказался.

Санкции, связанные с вторжением России в Украину, продлеваются каждые полгода. Согласно графику они истекут 15 сентября. По словам близких к бизнесмену людей, он надеется, что ему удастся убедить ЕС изменить свою позицию до очередного продления.

Два европейских дипломата заявили FT, что ни одна из стран-членов ЕС до сих пор не поднимала вопрос об исключении Воложа из черного списка.

Санкции ЕС могут быть отменены по решению суда или если страны-члены согласятся, что имеются «убедительные доказательства» того, что физическое или юридическое лицо «больше не соответствует критериям включения в список», заявил представитель Европейской комиссии.

«Я не думаю, что что-то произойдет, к сожалению», — сказал источник, близкий к Воложу. По его словам, другие попавшие под санкции россияне «убеждали себя в том, что они были очень близки к этому, но это было абсолютно ложное представление».

«Честно говоря, трудно представить, что еще он может сделать», — сказал еще один собеседник из окружения Воложа, добавив, что «сотни других российских бизнесменов, попавших под санкции, внимательно следят за тем, что предпримет Брюссель».

Волож осудил вторжение в Украину только спустя полтора года. Перед этим он убрал на своем сайте почти все упоминания о связи с Россией и СССР и назвал себя израильским предпринимателем, который родился в Казахстане.

«Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — заявил Волож.

Он добавил, что «было много причин», по которым ему «приходилось молчать». «Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — подчеркнул бизнесмен.

Примечательно, что Волож осудил вторжение через три недели после того, как Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, сославшись на его антивоенные заявления.