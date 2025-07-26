В Азербайджане 27 июля в некоторых местах температура воздуха прогреется до 36-39 градусов.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26°, днем 32-36° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Умеренный восточный ветер местами временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 23-27°, днем 35-39° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 21-26° тепла.