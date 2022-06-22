На днях был опубликован атлас “Азербайджан на исторических картах”.

Научным редактором и издателем атласа является действительный член НАНА, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии Ягуб Махмудов, руководителем проекта — Вугар Агаев.

Атлас «Азербайджан на исторических картах» — первый совершенный и объемный атлас по истории Азербайджана. В него включены важнейшие карты, изданные в различных странах мира с древнейших времен до Отечественной войны и отражающие историю государственности Азербайджана. В атласе впервые представлены карты губерний и уездов, существовавших в Северном Азербайджане во времена царской России. Абсолютное большинство топонимов на картах, составленных военными топографами в период оккупации царской России, имеют азербайджанское происхождение, и это доказывает, что армяне не являются аборигенным этносом — древнейшим коренным населением Южного Кавказа.