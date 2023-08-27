Оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме в Грузии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что волна грязи и горных пород накрыла почти весь монастырь — на месте происшествия ведутся спасательные работы.

Монастырь Шиомгвиме находится в известняковом ущелье в 30 километрах от Тбилиси возле населенного пункта Мцхета. Он был основан в VI веке отшельником Шио Мгвимским, которого называют одним из 13 Ассирийских отцов. За полторы тысячи лет существования монастырь неоднократно подвергался разрушению и восстанавливался.

Инцидент произошел в отдалении от Шиомгвимского монастыря. В результате случившегося никто не пострадал, — об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщил руководитель службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

По его словам, он разговаривал с настоятелем монастыря, который отметил, что каждый год происходит небольшой обвал, поскольку скала выветрена.

«Инцидент произошел в отдалении от Шиомгвимского монастыря. Каждый год происходит небольшой обвал, скала выветрена, в этом году было немного больше. В результате случившегося никто не пострадал», — отмечает Джагмаидзе.